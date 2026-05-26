Coreia do Norte lança 'projétil não identificado' na direção do Mar Amarelo, afirma Seul

A Coreia do Norte disparou nesta terça-feira (26) um "projétil não identificado" na direção do Mar Amarelo, diante de sua costa oeste, informou o Exército sul-coreano.

"O Norte lançou um projétil não identificado para o Mar do Oeste", afirmou o Estado-Maior Conjunto de Seul em um comunicado, utilizando o nome com o qual designa o Mar Amarelo, situado entre a península coreana e a China.

O lançamento acontece um mês após a Coreia do Norte, país dotado de arma nuclear, disparar vários mísseis balísticos de curto alcance.

O objetivo do teste era "verificar as características e a potência de uma ogiva de bomba de fragmentação", informou a imprensa estatal em abril.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou na semana passada que o presidente chinês, Xi Jinping, provavelmente visitará a Coreia do Norte em algum momento desta semana, segundo fontes governamentais que pediram anonimato.

Pequim e Pyongyang ainda não confirmaram a visita.

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