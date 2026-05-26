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Rubio diz que EUA segue disposto a atuar como mediador na Ucrânia

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Repórter
26/05/2026 00:03

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Os Estados Unidos seguem dispostos a atuar como mediadores na guerra entre Rússia e Ucrânia, afirmou nesta terça-feira (26) o secretário de Estado americano, Marco Rubio, após Moscou lançar um ataque em larga escala contra Kiev.

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"Toda vez que você vê esses grandes ataques por parte de um lado ou do outro é um lembrete do porquê essa é uma guerra terrível, que já dura mais do que a Segunda Guerra Mundial, e isso precisa terminar", disse Rubio, após conversar por telefone com o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov.

"Os Estados Unidos estão prontos e preparados para fazer tudo o que pudermos para ajudar a facilitar o fim dessa guerra, e esperamos que a oportunidade se apresente em algum momento", declarou Rubio, em visita oficial à Índia.

A Rússia ameaçou na véspera lançar novos ataques contra Kiev, incluindo seus "centros de tomada de decisões", após bombardear a Ucrânia com dezenas de drones e mísseis no fim de semana, causando a morte de quatro pessoas.

Em sua conversa com Rubio, Lavrov pediu que os Estados Unidos retirem os diplomatas de sua embaixada em Kiev, informou a chancelaria russa. O secretário de Estado disse que Moscou havia "encaminhado um aviso a todas as embaixadas", não apenas à americana.

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sct-mjw/ane/arm/mel/lb

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