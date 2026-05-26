Rubio diz que EUA segue disposto a atuar como mediador na Ucrânia
compartilheSIGA
Os Estados Unidos seguem dispostos a atuar como mediadores na guerra entre Rússia e Ucrânia, afirmou nesta terça-feira (26) o secretário de Estado americano, Marco Rubio, após Moscou lançar um ataque em larga escala contra Kiev.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Toda vez que você vê esses grandes ataques por parte de um lado ou do outro é um lembrete do porquê essa é uma guerra terrível, que já dura mais do que a Segunda Guerra Mundial, e isso precisa terminar", disse Rubio, após conversar por telefone com o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov.
"Os Estados Unidos estão prontos e preparados para fazer tudo o que pudermos para ajudar a facilitar o fim dessa guerra, e esperamos que a oportunidade se apresente em algum momento", declarou Rubio, em visita oficial à Índia.
A Rússia ameaçou na véspera lançar novos ataques contra Kiev, incluindo seus "centros de tomada de decisões", após bombardear a Ucrânia com dezenas de drones e mísseis no fim de semana, causando a morte de quatro pessoas.
Em sua conversa com Rubio, Lavrov pediu que os Estados Unidos retirem os diplomatas de sua embaixada em Kiev, informou a chancelaria russa. O secretário de Estado disse que Moscou havia "encaminhado um aviso a todas as embaixadas", não apenas à americana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
sct-mjw/ane/arm/mel/lb