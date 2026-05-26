Rubio diz que Estreito de Ormuz será reaberto 'de um jeito ou de outro'

AFP
26/05/2026 00:03

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira (26) que o Estreito de Ormuz será reaberto “de um jeito ou de outro”, depois que novos ataques dos Estados Unidos ao Irã lançaram dúvidas sobre um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio. 

Essa via marítima, essencial para o transporte mundial de hidrocarbonetos e atualmente bloqueada, "precisa estar aberta. Vai estar aberta de um jeito ou de outro", disse Rubio a jornalistas na cidade indiana de Jaipur, onde fazia uma visita oficial. 

“O que está acontecendo lá é ilícito, é ilegal, é insustentável para o mundo, é inaceitável”, declarou.

sct-mjw/jm/ic

Tópicos relacionados:

eua guerra iran israel ormuz rubio

