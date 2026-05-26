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Morreu o saxofonista Sonny Rollins, último 'colosso' do jazz

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Repórter
26/05/2026 00:03

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Sonny Rollins, o “colosso do saxofone”, cujas obras enérgicas e contemplativas o transformaram no último representante de uma era dourada do jazz, morreu nesta segunda-feira (25), aos 95 anos. 

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“Com grande pesar e profundo carinho, anunciamos o falecimento de Sonny Rollins” em sua residência em Woodstock, Nova York, dizia uma publicação nas redes oficiais do artista americano.

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sla/ega/mac/mvl/mel/ic/lb

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