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Rubio diz que acordo com Irã nos próximos dias ainda é possível

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Repórter
26/05/2026 00:03

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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta terça-feira (26) que um acordo com o Irã ainda era possível, apesar de novos ataques americanos lançarem dúvidas sobre o frágil cessar-fogo.

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“Houve algumas conversas no Catar hoje, então vamos ver se conseguimos avançar. Há muita discussão de um lado para o outro sobre a redação específica do documento inicial, então vai levar alguns dias”, disse Rubio em Jaipur, durante uma visita oficial à Índia. 

“O presidente Donald Trump expressou seu desejo de conseguir. Ele ou vai fazer um bom acordo ou não vai ter acordo”, declarou o secretário.

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sct-mjw/jm/ic/lb

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