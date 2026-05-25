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Sete mulheres e 12 crianças vinculadas a combatentes do Estado Islâmico retornam para a Austrália

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AFP
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Repórter
25/05/2026 23:17

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Sete mulheres e 12 crianças ligadas a combatentes do grupo Estado Islâmico (EI) estão a caminho da Austrália, após passarem anos na Síria, informou nesta terça-feira (26) o ministro do Interior australiano, Tony Burke.

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Centenas de mulheres de países ocidentais foram atraídas para o Oriente Médio à medida que o EI ganhava protagonismo no início da década de 2010, em muitos casos seguindo parceiros que haviam se alistado como combatentes jihadistas.

As cidadãs australianas que se preparam para voltar para o país deixaram na semana passada o campo de Roj, controlado pelas forças curdas sírias, segundo autoridades.

O ministro Burke advertiu que elas não receberiam qualquer ajuda do governo australiano. “Qualquer membro desse grupo que tenha cometido crimes pode esperar enfrentar todo o peso da lei”, afirmou. “Trata-se de pessoas que tomaram a terrível decisão de se unir a uma organização terrorista perigosa e de colocar seus filhos em uma situação indescritível”, acrescentou.

Parte do grupo chegará a Melbourne, enquanto o restante viajará para Sydney, informou a emissora pública ABC.

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oho/sft/mjw/arm/lb/ic/lb

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