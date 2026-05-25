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Messi sofreu uma "sobrecarga associada a fadiga muscular", diz Inter Miami

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AFP
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Repórter
25/05/2026 20:17

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O Inter Miami informou nesta segunda-feira (25) que o astro argentino Lionel Messi sofreu uma "sobrecarga associada a uma fadiga muscular" no tendão da coxa esquerda, lesão que o obrigou a deixar a partida de domingo contra o Philadelphia Union pela Major League Soccer.

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"O capitão do Inter Miami teve que deixar o campo (...) devido a um desconforto físico", informou o clube, acrescentando que ele passou nesta segunda-feira por exames médicos complementares que apontaram o diagnóstico.

O clube detalhou que "os prazos para seu retorno à atividade física ficarão sujeitos à sua evolução clínica e funcional".

A menos de três semanas do início da Copa do Mundo Fifa de 2026, a saída de Messi acendeu o alerta para a seleção argentina, que estreia no torneio em 16 de junho contra a Argélia em Kansas City, pelo Grupo J, que também conta com Jordânia e Áustria.

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ag/ma/am

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