Messi sofreu uma "sobrecarga associada a fadiga muscular", diz Inter Miami

O Inter Miami informou nesta segunda-feira (25) que o astro argentino Lionel Messi sofreu uma "sobrecarga associada a uma fadiga muscular" no tendão da coxa esquerda, lesão que o obrigou a deixar a partida de domingo contra o Philadelphia Union pela Major League Soccer.

"O capitão do Inter Miami teve que deixar o campo (...) devido a um desconforto físico", informou o clube, acrescentando que ele passou nesta segunda-feira por exames médicos complementares que apontaram o diagnóstico.

O clube detalhou que "os prazos para seu retorno à atividade física ficarão sujeitos à sua evolução clínica e funcional".

A menos de três semanas do início da Copa do Mundo Fifa de 2026, a saída de Messi acendeu o alerta para a seleção argentina, que estreia no torneio em 16 de junho contra a Argélia em Kansas City, pelo Grupo J, que também conta com Jordânia e Áustria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ag/ma/am