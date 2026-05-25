Terremoto de magnitude 6,9 no norte do Chile

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou nesta segunda-feira (25) que um terremoto de magnitude 6,9 ocorreu no Chile, aproximadamente 31 quilômetros a leste da cidade de Calama, no norte do país.

O USGS indicou que o tremor ocorreu a uma profundidade de 101,3 quilômetros na região do norte do Chile que faz parte do Deserto do Atacama.

Não houve relatos imediatos de feridos nem de danos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pnb/dw/mr/mel/am