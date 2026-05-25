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Terremoto de magnitude 6,9 no norte do Chile

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Repórter
25/05/2026 20:17

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O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou nesta segunda-feira (25) que um terremoto de magnitude 6,9 ocorreu no Chile, aproximadamente 31 quilômetros a leste da cidade de Calama, no norte do país.

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O USGS indicou que o tremor ocorreu a uma profundidade de 101,3 quilômetros na região do norte do Chile que faz parte do Deserto do Atacama.

Não houve relatos imediatos de feridos nem de danos.

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pnb/dw/mr/mel/am

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