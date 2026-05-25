Israel intensifica ofensiva no Líbano para "esmagar" Hezbollah

O Exército israelense intensificou nesta segunda-feira (25) seus ataques no sul e no leste do Líbano, depois que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que buscará "esmagar" o Hezbollah, apesar da trégua em vigor desde 17 de abril.

Vários ataques tiveram como alvo localidades próximas à cidade de Tiro, assim como a região de Nabatiye, segundo a agência estatal Agência Nacional de Informação.

A Força Aérea israelense realizou ataques no leste do Líbano, informou a ANI.

Dezenas de ataques israelenses também tiveram como alvo várias cidades e povoados do sul do Líbano, causando três mortes, disse a ANI.

O Exército israelense havia emitido alertas para evacuar mais de dez localidades, situadas em sua maioria nas regiões de Jezzine e Nabatiye, além de outros avisos para a cidade de Tiro e seus arredores, incluindo o campo palestino de Rachidiyé.

Na noite desta segunda-feira, o Exército anunciou em um comunicado que havia "atacado ao longo do dia mais de 70 posições e infraestruturas do Hezbollah, utilizando cerca de 85 munições em várias áreas do Líbano".

Os bombardeios israelenses causaram ao menos 3.185 mortes no Líbano desde o início da guerra, em 2 de março, segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde divulgado na segunda-feira, ou seja, 34 mortos a mais em relação ao balanço do dia anterior.

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