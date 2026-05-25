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Protestos na Bolívia resultam em novos confrontos com a polícia

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AFP
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Repórter
25/05/2026 17:03

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Manifestantes e policiais entraram em confronto nesta segunda-feira (25) em La Paz, após uma marcha de milhares de pessoas que pediu a renúncia do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, constataram jornalistas da AFP.

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Os protestos de sindicatos de mineiros, camponeses e moradores entraram em sua quarta semana, enquanto o presidente de centro-direita de 58 anos, no poder desde novembro, busca sem sucesso um diálogo.

A jornada começou com a marcha que desceu da cidade de El Alto até o centro de La Paz. Um grupo de manifestantes tentou entrar na praça de armas, onde ficam os escritórios presidenciais e o Parlamento.

Em uma das vias de acesso a La Paz, um grupo tentou romper o cerco de policiais de choque com paus, rojões, pedras e cilindros cortados de dinamite.

Os agentes responderam com gás lacrimogêneo e outros se deslocaram em motocicletas para afastar os manifestantes. A AFP observou ao menos uma dezena de detidos.

Os manifestantes rejeitam a política econômica liberal de Paz, exigem aumentos salariais e o culpam pela distribuição de gasolina de má qualidade que danificou milhares de veículos.

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gta-jac/mis/ad/am

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