Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/05/2026 15:51

compartilhe

SIGA

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2026 ATÉ TERÇA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2026

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba -  (até 31 de Dezembro)

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo -  12H00

 QUITO (Equador) - Equador renova estado de exceção em nove províncias devido a distúrbios internos -  (até 1 de Junho)

Europa

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

Oriente Médio e África do Norte

 BEIRUTE (Líbano) - Cessar-fogo entre Líbano e Israel -  (até 1 de Julho)

 MECA (Arábia Saudita) - Peregrinação a Meca -  (até 29)

QUARTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2026

Américas

 (+) MANAUS (Brasil) - Presidente Lula participa do anúncio dos investimentos da Petrobras no norte do país -  12H00

QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2026

Américas

 BRASÍLIA (Brasil) - Desemprego (referência: 4/2026) -  10H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE -  10H30

SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2026

Américas

 (+) BRASÍLIA (Brasil) - PIB: referência de janeiro a março -  10H00

DOMINGO, 31 DE MAIO DE 2026

Esportes

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Futebol: Amistoso Brasil x Panamá -  19H30

Tópicos relacionados:

agenda internacional midia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay