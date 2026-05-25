AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2026 ATÉ TERÇA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2026

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2026

Américas

WASHINGTON (Estados Unidos) - Tensões entre EUA e Cuba - (até 31 de Dezembro)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

QUITO (Equador) - Equador renova estado de exceção em nove províncias devido a distúrbios internos - (até 1 de Junho)

Europa

BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Cessar-fogo entre Líbano e Israel - (até 1 de Julho)

MECA (Arábia Saudita) - Peregrinação a Meca - (até 29)

QUARTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2026

Américas

(+) MANAUS (Brasil) - Presidente Lula participa do anúncio dos investimentos da Petrobras no norte do país - 12H00

QUINTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2026

Américas

BRASÍLIA (Brasil) - Desemprego (referência: 4/2026) - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30

SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2026

Américas

(+) BRASÍLIA (Brasil) - PIB: referência de janeiro a março - 10H00

DOMINGO, 31 DE MAIO DE 2026

Esportes

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(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Futebol: Amistoso Brasil x Panamá - 19H30