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Espanhol em quarentena em Madri testa positivo para hantavírus

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AFP
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Repórter
25/05/2026 15:39

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Um dos espanhóis que permanecia em quarentena em Madri após desembarcar do cruzeiro Hondius testou positivo para hantavírus, anunciou nesta segunda-feira (25) o Ministério da Saúde da Espanha.

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"Confirmado um novo caso positivo de hantavírus após PCR em uma das pessoas que permanecem em quarentena preventiva no Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla", informou o ministério em um comunicado, acrescentando que o paciente foi transferido "para a Unidade de Isolamento de Alto Nível (Uatan)" do hospital, sem detalhar seu estado de saúde.

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rbj-al/an/am

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