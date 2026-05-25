Espanhol em quarentena em Madri testa positivo para hantavírus

Um dos espanhóis que permanecia em quarentena em Madri após desembarcar do cruzeiro Hondius testou positivo para hantavírus, anunciou nesta segunda-feira (25) o Ministério da Saúde da Espanha.

"Confirmado um novo caso positivo de hantavírus após PCR em uma das pessoas que permanecem em quarentena preventiva no Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla", informou o ministério em um comunicado, acrescentando que o paciente foi transferido "para a Unidade de Isolamento de Alto Nível (Uatan)" do hospital, sem detalhar seu estado de saúde.

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