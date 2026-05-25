Com James Rodríguez e Luis Díaz, Colômbia anuncia lista de convocados para Copa do Mundo

A Colômbia anunciou nesta segunda-feira (25) sua lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026, com destaque para o astro James Rodríguez e o estreante Luis Díaz.

Mesmo sem conseguir ter uma sequência no Minnesota United, da MLS, James é o principal nome da seleção colombiana, que volta ao Mundial depois de não ter participado da edição de 2022, no Catar.

O meia de 34 anos chega para o torneio depois de disputar apenas três jogos como titular em um ano no futebol dos Estados Unidos, nos quais deu duas assistências e não marcou gols.

James, que ao longo da carreira passou por clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e São Paulo, entre outros, possivelmente disputará sua terceira e última Copa, depois de 2014 e 2018.

"Ele está bem, chegou bem e treinou muito", disse em entrevista coletiva o técnico da seleção colombiana, o argentino Néstor Lorenzo.

Luis Díaz, por sua vez, vai para sua primeira Copa do Mundo aos 28 anos enquanto vive excelente fase no Bayern de Munique, campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha nesta temporada.

A lista também conta com quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro: Jhon Arias, do Palmeiras; Jorge Carrascal, do Flamengo; Juan Portilla, do Athletico-PR; e Andrés Gómez, do Vasco.

A Colômbia estreia na Copa do Mundo contra o Uzbequistão no dia 17 de junho, antes de enfrentar República Democrática do Congo e Portugal no Grupo K.

- Lista de convocados da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026:

- Goleiros: Camilo Vargas (Atlas/MEX), David Ospina (Atlético Nacional/COL) e Álvaro Montero (Vélez Sarsfield/ARG).

- Defensores: Daniel Muñoz (Crystal Palace/ING), Santiago Arias (Independiente/ARG), Dávinson Sánchez (Galatasaray/TUR), Jhon Lucumí (Bologna/ITA), Yerry Mina (Cagliari/ITA), Willer Ditta (Cruz Azul/MEX), Johan Mojica (Mallorca/ESP) e Deiver Machado (Nantes/FRA).

- Meio-campistas: James Rodríguez (Minnesota United/EUA), Juan Fernando Quintero (River Plate/ARG), Kevin Castaño (River Plate/ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace/ING), Jáminton Campaz (Rosario Central/ARG), Richard Ríos (Benfica/POR), Jhon Arias (Palmeiras/BRA), Gustavo Puerta (Racing Santander/ESP), Juan Portilla (Athletico-PR/BRA) e Jorge Carrascal (Flamengo/BRA).

- Atacantes: Luis Díaz (Bayern de Munique/ALE), Luis Javier Suárez (Sporting/POR), Jhon Córdoba (Krasnodar/RUS), Andrés Gómez (Vasco/BRA) e Juan Camilo Hernández (Betis/ESP).

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