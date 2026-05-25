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Fifa 'promete' à seleção iraniana vistos para Copa do Mundo de 2026

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AFP
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Repórter
25/05/2026 15:15

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O ministro iraniano do Esporte, Ahmad Donyamali, afirmou nesta segunda-feira (25) que a Fifa "prometeu" que todos os jogadores da seleção nacional receberão vistos americanos para a Copa do Mundo de 2026, já que suas três primeiras partidas serão nos Estados Unidos. 

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O ministro se pronunciou enquanto a participação do Irã no Mundial, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México, está cercada por incertezas desde a ofensiva americana-israelense lançada no fim de fevereiro contra a República Islâmica. 

"O presidente da Fifa (Gianni Infantino) nos prometeu que todos os nossos jogadores receberiam visto. Não há nenhuma razão para que nossos jogadores não recebam visto", declarou o ministro, citado pela agência iraniana Isna. 

A seleção do Irã, que inicialmente estabeleceria sua base em Tucson, no Arizona, durante o Mundial (de 11 de junho a 19 de julho), anunciou no sábado que a Fifa a autorizou a ficar concentrada em Tijuana, cidade mexicana na fronteira com os Estados Unidos. 

"Graças a essa medida, o problema dos vistos será em grande parte resolvido", ressaltou o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj. 

O México aceitou "sem problemas" que o Irã estabeleça sua base no país, anunciou nesta segunda-feira a presidente mexicana Claudia Sheinbaum. 

Os iranianos devem disputar seus três jogos da fase de grupos nos Estados Unidos: em Los Angeles, em 15 de junho contra a Nova Zelândia, depois contra a Bélgica em 21 de junho, e, por fim, uma partida contra o Egito, em 26 de junho, em Seattle. 

"O país anfitrião da Copa do Mundo tem obrigações e deve oferecer condições adequadas de acolhimento. Uma dessas condições é a concessão de vistos a todos os países, sem exceção, para todos os jogadores, a comissão técnica, a diretoria e até mesmo os jornalistas", destacou o ministro iraniano. 

Os dois países não mantêm relações diplomáticas desde 1980, devido à crise dos reféns em Teerã. 

A delegação iraniana iniciou tratativas nesta semana para a obtenção de vistos na Turquia, onde a seleção nacional está em concentração para a Copa do Mundo de 2026. 

O vice-presidente da Federação Iraniana, Mehdi Mohammad Nabi, explicou na última terça-feira que não tinha "certeza de que todos os jogadores e a comissão receberão seus vistos para os Estados Unidos", embora tenha se mostrado confiante em um desfecho favorável. 

Infantino sempre garantiu que o Irã disputará suas partidas, como estão previstas, nos Estados Unidos. 

O presidente americano, Donald Trump, também deu seu aval, após ter considerado em março que a seleção do Irã não deveria participar do Mundial por sua própria "segurança".

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bur-apz/cab/nip/iga/raa/jc/cb

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