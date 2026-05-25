'Eliminado' risco de explosão de tanque com produtos tóxicos na Califórnia

Bombeiros da Califórnia disseram nesta segunda-feira (25) que o risco de explosão de um tanque com produtos químicos no sudeste de Los Angeles foi "eliminado", mas informaram que cerca de 50.000 moradores ainda não podem retornar às suas casas.

Desde sexta-feira, um reservatório contendo 26.000 litros de metacrilato de metila, um líquido inflamável usado na fabricação de plástico, corria o risco de vazar para o ambiente ou explodir perto de áreas residenciais em Garden Grove, localidade no condado de Orange.

"O risco foi eliminado", disse TJ McGovern, chefe interino do Corpo de Bombeiros do Condado de Orange, em um vídeo publicado no X.

Dezenas de milhares de habitantes foram evacuados, centros de acolhimento foram abertos e, na manhã desta segunda-feira, os bombeiros ainda não tinham revogado essa ordem. "As áreas de evacuação continuam em vigor", enfatizou McGovern.

Após uma inspeção noturna do tanque, "eliminamos a ameaça" de uma explosão, declarou Craig Covey, comandante de incidentes do Corpo de Bombeiros, na mesma mensagem em vídeo.

A presença de uma fissura no tanque, mencionada no domingo, foi confirmada, assim como uma diminuição da pressão em seu interior.

"Além disso, a temperatura se estabilizou e, na verdade, está baixando", passando de cerca de 38°C para 34°C, acrescentou Covey. "É uma notícia extremamente positiva", acrescentou.

Nenhum ferido foi registrado até o momento pelas autoridades, que não se pronunciaram sobre a origem do acidente, denunciado na quinta-feira.

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