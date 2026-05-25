México aceita receber seleção do Irã na Copa do Mundo

O México aceitou receber a seleção do Irã na Copa do Mundo de 2026, depois da recusa dos Estados Unidos em permitir que a delegação iraniana ficasse concentrada em seu território durante o torneio, informou a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta segunda-feira (25).

O Irã, que fará seus três jogos da primeira fase em solo americano, anunciou no último sábado que obteve o aval da Fifa para estabelecer sua concentração no México e, assim, evitar os problemas que está enfrentando com a retirada de vistos.

Inicialmente, a seleção ficaria hospedada na cidade de Tucson, no estado americano do Arizona.

"Os Estados Unidos não querem que a seleção iraniana fique para pernoitar", explicou Sheinbaum em entrevista coletiva. "Então, eles nos perguntaram: 'Podemos pernoitar no México?' Nós dissemos que sim, sem problema".

Tijuana, localizada no noroeste e que faz fronteira com a americana San Diego, é a cidade mexicana escolhida pela delegação do Irã para estabelecer sua concentração e viajar a Los Angeles para seus dois primeiros jogos e, posteriormente, a Seattle, onde a equipe encerrará sua participação na primeira fase.

O Irã está no Grupo C da Copa do Mundo e fará sua estreia no dia 15 de junho, contra a Nova Zelândia.

Sheinbaum explicou que as autoridades mexicanas estão finalizando com a Fifa os detalhes referentes à estadia do Irã, cuja participação no Mundial esteve cercada de incertezas desde a ofensiva lançada por Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica no final de fevereiro.

Irã e Estados Unidos romperam relações diplomáticas em 1980, após a crise dos reféns, quando um grupo alinhado à Revolução Islâmica manteve cerca de 60 pessoas retidas na embaixada americana em Teerã.

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