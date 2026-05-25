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Stan Wawrinka faz seu último jogo em Roland Garros e recebe homenagens

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Repórter
25/05/2026 12:45

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Campeão em 2015, o tenista suíço Stan Wawrinka foi eliminado na primeira rodada de Roland Garros nesta segunda-feira (25), no jogo que marcou sua despedida do torneio e terminou com homenagens dos organizadores e de seus grandes rivais no tênis.

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Wawrkinka, que aos 41 anos anunciou que esta será sua última temporada no circuito, foi derrotado pelo holandês Jesper de Jong (N.106) por 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6, 6-3 e 6-4, em pouco mais de três horas de jogo.

O veterano suíço, que já foi número 3 do mundo e hoje ocupa a 113ª posição no ranking da ATP, fez sua 21ª participação em Roland Garros e contou com o apoio da maioria do público que lotou a quadra Simonne Mathieu, a terceira maior das instalações do Grand Slam parisiense.

A torcida, no entanto, não foi o suficiente para ajudar a superar um adversário que havia sido derrotado no qualifying, mas seguiu no torneio após a desistência do francês Arthur Fils.

Depois do jogo, o presidente da Federação Francesa de Tênis, Gilles Moreton, e a diretora de Roland Garros, Aurèlie Mauresmo, homenagearam Wawrinka com um vídeo no qual apareceram os membros do Big 3 (seu compatriota Roger Federer, o espanhol Rafa Nadal e o sérvio Novak Djokovic) e os dois melhores tenistas da atualidade, o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz.

"É difícil, não quero me despedir de vocês, mas, infelizmente, este é o meu último Roland Garros. Eu amo vocês", disse Wawrinka para as arquibancadas após a homenagem.

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dga/cto/mcd/mab/cb

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