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Swiatek vence em sets diretos na estreia em Roland Garros

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Repórter
25/05/2026 12:32

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A tenista polonesa Iga Swiatek, número 3 do mundo e quatro vezes campeã de Roland Garros, se classificou para a segunda rodada do torneio parisiense ao vencer sem dificuldades a australiana Emerson Jones (N.136) nesta segunda-feira (25).

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Swiatek selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, em apenas uma hora de jogo na quadra Philippe Chatrier.

Campeã em 2020, 2022, 2023 e 2024, e semifinalista no ano passado, quando foi derrotada pela número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, a polonesa de 24 anos terá como próxima adversária a tcheca Sara Bejlek (N.35). 

Sob um sol escaldante na capital francesa, Swiatek não deu chances para Jones, que teve a honra de jogar na quadra central de Roland Garros em sua primeira participação no torneio.

Ainda assim, a australiana de 17 anos conseguiu quebrar duas vezes o saque da ex-número 1 do mundo, que fechou o jogo com uma direita vencedora subindo à rede.

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ole/mcd/pb/cb-jc

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