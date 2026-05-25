Lula inicia radioterapia após cirurgia por lesão cutânea na cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou, nesta segunda-feira (25), um tratamento preventivo de radioterapia, após ter sido operado no mês passado por uma lesão cutânea no couro cabeludo, informou o hospital onde o procedimento foi realizado.

Lula, de 80 anos, aspira a um quarto mandato nas eleições presidenciais de outubro.

O governante de esquerda tem multiplicado publicações nas redes sociais nas quais aparece fazendo exercícios físicos, em meio a dúvidas sobre sua saúde devido à idade avançada.

"Após a retirada de lesão basocelular" em 24 de abril, "optou-se por tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva", detalhou em comunicado o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

"O presidente seguirá suas atividades diárias sem restrições", com acompanhamento médico, acrescentou o texto.

Claramente visível, a lesão era um carcinoma basocelular, que a dermatologista Cristina Abdalla, responsável pela intervenção realizada nesse centro médico, considerou "comum" e causada pela exposição ao sol.

Em algumas de suas últimas aparições públicas, Lula tem usado chapéu para se proteger durante o período de recuperação, como ocorreu no fim de 2024, depois de ter passado por uma cirurgia de emergência na cabeça após um acidente doméstico.

Diante de Lula, desponta como principal adversário nas eleições o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de 45 anos, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), que cumpre em regime domiciliar uma pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

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