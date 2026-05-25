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Reino Unido registra temperatura recorde para o mês de maio

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Repórter
25/05/2026 10:56

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O Reino Unido registrou o recorde histórico de temperatura para o mês de maio, com 33,5°C nas imediações de Londres nesta segunda-feira (25), segundo a agência nacional de meteorologia. 

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O recorde anterior para o mês de maio era 32,8°C em 1922 e novamente em 1944. 

Os 33,5°C foram medidos em Heathrow, ao oeste da capital, indicou a agência nacional de meteorologia, o Met Office.

"Os recordes costumam ser superados apenas por décimos de grau, o que torna esta onda de calor excepcional para esta época do ano" destacou a agência meteorológica.

A agência declarou no domingo o estado de onda de calor em oito regiões da Inglaterra, entre elas a Grande Londres e os condados de Suffolk e Essex (leste do país). A classificação é ativada quando as temperaturas ultrapassam 27ºC durante três dias consecutivos, marca que em Londres se situa em 28ºC. 

Apenas o noroeste da Escócia e a Irlanda do Norte escaparam das temperaturas elevadas, que afetam grande parte da Europa.

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mhc/las/mab/an/fp-jc

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