Irã diz que líder supremo sofreu ferimentos 'superficiais' no ataque de fevereiro
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Um funcionário do alto escalão do Ministério da Saúde iraniano afirmou nesta segunda-feira (25) que o líder supremo, Mojtaba Khamenei, sofreu apenas ferimentos "superficiais" no ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro, no qual seu pai morreu.
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O líder, de 56 anos, não apareceu em público desde que foi nomeado para substituir o pai em 8 de março e apenas divulga comunicados, o que alimenta especulações sobre seu estado de saúde.
Seu pai, Ali Khamenei, morreu nos ataques israelenses-americanos de 28 de fevereiro, que desencadearam a guerra no Oriente Médio.
Segundo o porta-voz do ministério, Hussein Kermanpur, Khamenei chegou ao hospital por volta da 1h00 (horário de Teerã) do dia 28 de fevereiro e "entrou na sala de cirurgia junto com outros feridos".
"Além de ferimentos superficiais no rosto, na cabeça e nas pernas, que não causaram amputações nem qualquer problema médico significativo, nada grave ocorreu", declarou à agência de notícias ILNA.
"Do meu ponto de vista como médico, não foram considerados ferimentos graves e não exigiram procedimentos especiais, além de um ou dois pontos de sutura", acrescentou.
De acordo com o porta-voz, o líder supremo recebeu alta do hospital por volta das 2h00 de 1º de março, embora não tenha especificado para onde ele foi levado.
Em março, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou acreditar que Mojtaba Khamenei estava "vivo, ferido e desfigurado".
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