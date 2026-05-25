Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump pede a Arábia Saudita e Catar que normalizem relações com Israel como parte de acordo de paz com Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/05/2026 10:34

compartilhe

SIGA

O presidente americano, Donald Trump, pediu a vários países de maioria muçulmana, entre eles Arábia Saudita, Catar e Paquistão, que normalizem suas relações com Israel como parte de um acordo de paz com o Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em uma longa mensagem nas redes sociais, Trump enumerou as nações com cujos líderes conversou no sábado (23) sobre os esforços para terminar a guerra com o Irã e afirmou: "Depois de todo o trabalho feito pelos Estados Unidos para resolver juntos este quebra-cabeça tão complicado, deveria ser uma obrigação que todos esses países, no mínimo, assinem os Acordos de Abraão".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ksb/sbk/nn/ad/lm/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua ira israel paz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay