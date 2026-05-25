Bombardeios ucranianos na Rússia e na Ucrânia ocupada deixam seis mortos
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Seis pessoas, incluindo duas crianças, morreram nesta segunda-feira (25) em ataques ucranianos na Rússia e em uma área da região ucraniana de Donetsk (leste) controlada por Moscou, informaram as autoridades locais.
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Quatro pessoas, entre elas duas crianças, morreram na localidade de Gorlivka, próxima da linha de frente de Donetsk, uma região do leste da Ucrânia ocupada por Moscou, informou o governo local designado pela Rússia.
"Como consequência da agressão armada ucraniana no distrito de Kalininski, em Gorlovka, quatro civis morreram, entre eles duas crianças nascidas em 2012 e 2013", declarou o prefeito Ivan Prikhodko, que utilizou a grafia russa do nome da localidade.
Durante a madrugada, duas pessoas morreram em bombardeios ucranianos nas regiões russas de Belgorod e Briansk, na fronteira com a Ucrânia, informaram as autoridades locais.
A Ucrânia ataca a Rússia com frequência como retaliação pelos bombardeios diários russos que sofre desde que Moscou iniciou, em fevereiro de 2022, a ofensiva em larga escala contra o território ucraniano.
Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na Ucrânia na madrugada de domingo em intensos bombardeios russos, direcionados particularmente contra a capital Kiev, segundo as autoridades.
Kiev e Moscou relataram o uso por parte da Rússia do míssil balístico com capacidade nuclear Orechnik, durante os bombardeios.
A Rússia afirmou que respondeu a um ataque das forças de Kiev contra prédios do sistema de ensino em Lugansk, uma região ocupada por Moscou no leste da Ucrânia, que deixou 21 mortos e mais de 40 feridos.
As negociações sob mediação dos Estados Unidos para tentar acabar com o conflito permanecem estagnadas desde o início da guerra no Oriente Médio.
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