Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Kiev é atingida por 'ataque maciço de mísseis balísticos'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/05/2026 21:05

compartilhe

SIGA

Fortes explosões sacudiram Kiev no começo deste domingo (24), testemunhou uma jornalista da AFP, após um alerta de ataque russo emitido por autoridades da capital ucraniana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A capital é alvo de um ataque maciço de mísseis balísticos. É possível que novos disparos aconteçam. Permaneçam nos abrigos!", publicou no aplicativo Telegram o chefe da administração militar de Kiev, Tymour Tkatchenko.

Quatro pontos da cidade foram atingidos, entre eles prédios residenciais. Segundo o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, os ataques deixaram três feridos.

Dezenas de pessoas buscaram se refugiar em uma estação de metrô no centro da capital ucraniana, onde explosões sacudiram prédios. Um alerta aéreo foi ativado em todo o país.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, havia advertido na véspera sobre um possível ataque russo iminente em grande escala.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu uma resposta militar após um ataque de drones ucranianos em Starobilsk, no território ucraniano ocupado por Moscou, deixar 18 mortos e mais de 40 feridos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-roc/rlp/mvl/cr/lb

Tópicos relacionados:

guerra ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay