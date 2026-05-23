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Os premiados na 79ª edição do Festival de Cannes

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Repórter
23/05/2026 19:32

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Seguem abaixo os premiados na 79ª edição do Festival de cinema de Cannes:

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- Palma de Ouro -

“Fjord", do romeno Cristian Mungiu

- Grande Prêmio -

“Minotaur,” do russo Andrey Zvyagintsev

- Prêmio do Júri -

"The Dreamed Adventure", da alemã Valeska Grisebach

- Melhor direção -

Os espanhois Javier Calvo e Javier Ambrossi, de “La Bola Negra", e o polonês Pawel Pawlikowski, de “Fatherland”

- Melhor ator -

O francês Valentin Campagne e o belga Emmanuel Macchia, de “Coward”

- Melhor atriz -

A belga Virginie Efira e a japonesa Tao Okamoto, de “All of a Sudden”

- Melhor roteiro -

"Notre Salut", do francês Emmanuel Marre

- Câmera de Ouro -

"Benimana", da ruandesa Marie-Clementine Dusabejambo

- Palma de Ouro de curta-metragem -

“For the Opponents,” do argentino Federico Luis

- Palmas de Ouro honorárias - 

Os americanos John Travolta e Barbra Streisand, e o neozelandês Peter Jackson

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meb/es/dbh/lb

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