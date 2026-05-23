Os premiados na 79ª edição do Festival de Cannes
compartilheSIGA
Seguem abaixo os premiados na 79ª edição do Festival de cinema de Cannes:
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Palma de Ouro -
“Fjord", do romeno Cristian Mungiu
- Grande Prêmio -
“Minotaur,” do russo Andrey Zvyagintsev
- Prêmio do Júri -
"The Dreamed Adventure", da alemã Valeska Grisebach
- Melhor direção -
Os espanhois Javier Calvo e Javier Ambrossi, de “La Bola Negra", e o polonês Pawel Pawlikowski, de “Fatherland”
- Melhor ator -
O francês Valentin Campagne e o belga Emmanuel Macchia, de “Coward”
- Melhor atriz -
A belga Virginie Efira e a japonesa Tao Okamoto, de “All of a Sudden”
- Melhor roteiro -
"Notre Salut", do francês Emmanuel Marre
- Câmera de Ouro -
"Benimana", da ruandesa Marie-Clementine Dusabejambo
- Palma de Ouro de curta-metragem -
“For the Opponents,” do argentino Federico Luis
- Palmas de Ouro honorárias -
Os americanos John Travolta e Barbra Streisand, e o neozelandês Peter Jackson
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
meb/es/dbh/lb