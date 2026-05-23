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Real Madrid vence em noite de despedidas; Girona e Mallorca são rebaixados

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Repórter
23/05/2026 19:21

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O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 4 a 2 neste sábado (23), em uma noite de despedidas no estádio Santiago Bernabéu, enquanto Girona e Mallorca foram rebaixados para a segunda Divisão após a 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol.

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O primeiro gol do time merengue saiu aos 11 minutos dos pés de Gonzalo García, com assistência de Dani Carvajal, que está de saída do clube depois de uma passagem com 27 títulos.

Depois, Jude Bellingham (40'), Kylian Mbappé (51') e Brahim Díaz (88') marcaram para o Real, e Gorka Guruzeta (45'+1) e Urko Izeta (90'+1) descontaram para o Athletic.

A vitória foi a melhor maneira de dizer adeus a Carvajal, depois de ter sido o dono da lateral-direita do Real Madrid na última década.

Sob os aplaudo dos companheiros de equipe e da torcida do Bernabéu, o jogador saiu de campo emocionado ao ser substituído por Manu Serrano (84').

"Estou encerrando uma carreira que jamais poderia ter sonhado e só tenho palavras de gratidão. Aproveitei como uma criança e espero que todos os torcedores do Real Madrid tenham gostado dos meus 451 jogos e que no futuro eu possa voltar para casa, de uma forma diferente, mas ajudando", disse Carvajal à TV oficial do clube.

Foi também o último jogo do zagueiro austríaco David Alaba, que foi homenageado pelo público, e do técnico Álvaro Arbeloa, que anunciou na sexta-feira que não continuará no comando do time merengue.

O Real Madrid se despede de uma temporada para esquecer, sem Vinícius Júnior, fora por motivos pessoais com a permissão do clube, e com algumas vaias que acabaram se transformando em aplausos para Kylian Mbappé.

O francês silenciou os protestos iniciais com um chute rasteiro, fazendo 3 a 1 (51') e terminando a temporada como artilheiro do campeonato com 25 gols, dois a mais que o atacante Vedat Muriqi, do Mallorca.

- Girona e Mallorca rebaixados -

O Mallorca jogará na segunda divisão espanhola na próxima temporada, apesar de ter vencido o lanterna Oviedo por 3 a 0, pois também precisava de derrotas de Elche e Osasuna para se salvar.

O Elche conseguiu um ponto valiosíssimo com o empate em 1 a 1 empatou em 1 a 1 com o Girona, que acabou sendo rebaixado.

- Celta na Liga Europa; Getafe na Conference -

Na luta por uma vaga nas competições europeias, o Celta de Vigo derrotou o Sevilla por 1 a 0, com gol de Moriba (51'), garantindo o sexto lugar na tabela para disputar a Liga Europa da próxima temporada, pela segunda edição consecutiva.

O Getafe também se garantiu na Liga Conferência, a terceira competição mais importante de clubes do continente, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna, que escapou do rebaixamento graças ao empate do Girona.

Em outros jogos, o Rayo Vallecano venceu o Alavés por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Betis sobre o Levante, enquanto a Real Sociedad empatou em 1 a 1 com o Espanyol.

O Barcelona, após conquistar o título semanas atrás, encerrou a temporada com uma derrota por 3 a 1 para o Valencia.

O time catalão abriu o placar com um gol de Robert Lewandowski (61'), em sua última partida com a camisa 'blaugrana', mas o Valencia reagiu com gols de Javi Guerra (66'), Luis Rioja (71') e Guido Rodríguez (90'+7).

--- Jogos da 38ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

  

   Sábado, 23 de maio

   Valencia - Barcelona                           3 - 1

   Betis - Levante                                2 - 1

   Celta Vigo - Sevilla                           1 - 0

   Espanyol - Real Sociedad                       1 - 1

   Getafe - Osasuna                               1 - 0

   Girona - Elche                                 1 - 1

   Mallorca - Real Oviedo                         3 - 0

   Alavés - Rayo Vallecano                        1 - 2

   Real Madrid - Athletic Bilbao                  4 - 2

  

   Domingo, 24 de maio

   (16h00) Villarreal - Atlético de Madrid             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               94  38  31   1   6  95  36  59

    2. Real Madrid             86  38  27   5   6  77  35  42

    3. Villarreal              69  37  21   6  10  67  45  22

    4. Atlético de Madrid      69  37  21   6  10  61  39  22

    5. Betis                   60  38  15  15   8  59  48  11

    6. Celta Vigo              54  38  14  12  12  53  48   5

    7. Getafe                  51  38  15   6  17  32  38  -6

    8. Rayo Vallecano          50  38  12  14  12  41  44  -3

    9. Valencia                49  38  13  10  15  46  55  -9

   10. Real Sociedad           46  38  11  13  14  59  61  -2

   11. Espanyol                46  38  12  10  16  43  55 -12

   12. Athletic Bilbao         45  38  13   6  19  43  58 -15

   13. Sevilla                 43  38  12   7  19  46  60 -14

   14. Alavés                  43  38  11  10  17  44  56 -12

   15. Elche                   43  38  10  13  15  49  57  -8

   16. Levante                 42  38  11   9  18  47  61 -14

   17. Osasuna                 42  38  11   9  18  44  50  -6

   18. Mallorca                42  38  11   9  18  47  57 -10

   19. Girona                  41  38   9  14  15  39  55 -16

   20. Real Oviedo             29  38   6  11  21  26  60 -34

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