Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Quatro detidos na Espanha por incidentes na chegada de ativistas da flotilha para Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/05/2026 13:58

compartilhe

SIGA

Quatro pessoas foram presas pela polícia no aeroporto de Bilbao, no norte da Espanha, neste sábado (23), após confrontos que eclodiram depois que ativistas pró-palestinos retornaram de uma flotilha rumo a Gaza, disseram as autoridades. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O incidente ocorreu quando apoiadores e familiares se reuniram na área de desembarque para receber seis ativistas que chegaram em um voo da Turquia, após terem sido detidos pelas forças israelenses. 

Quando um parente de um dos ativistas tentou se aproximar deles, um policial o impediu à força, o que levou a um confronto entre os dois lados, informou a emissora pública TVE.

Imagens transmitidas pela emissora mostraram policiais agredindo pessoas com cassetetes e derrubando outras no chão, enquanto eram vaiados por espectadores. 

Quatro pessoas foram presas por "desobediência grave, resistência à prisão e agressão a um agente da lei", disse a polícia regional basca, Ertzaintza, em um comunicado. 

"Após os acontecimentos no aeroporto, o Departamento de Assuntos Internos da Polícia de Ertzaintza iniciou uma investigação para verificar se as ações dos agentes estão de acordo com as instruções vigentes", acrescentou o comunicado da polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ds/jj/ahg/pb/aa

Tópicos relacionados:

ajuda ativistas espanha gaza israel policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay