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Polícia usa gás lacrimogêneo contra manifestantes para desbloquear estradas na Bolívia

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AFP
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Repórter
23/05/2026 12:27

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A polícia de choque entrou em confronto com manifestantes na Bolívia neste sábado (23) para liberar estradas e permitir a passagem de alimentos, medicamentos e combustível para a cidade de La Paz, que estava bloqueada há três semanas por protestos contra o governo.

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Os policiais, que iniciaram a operação no início da manhã, dispararam gás lacrimogêneo quando grupos de manifestantes com estilingues e fogos de artifício tentaram retomar os bloqueios na cidade de El Alto (oeste), perto de La Paz, e na rodovia para Oruro (sul), segundo imagens da mídia local. 

Em El Alto, os manifestantes continuam bloqueando pelo menos duas rodovias e se retiraram de outra via importante, onde veículos passam pelos destroços deixados para trás, observou a AFP. 

Os manifestantes exigem a renúncia do presidente de centro-direita Rodrigo Paz, que está no poder há seis meses. Os protestos de agricultores, trabalhadores, mineradores, professores e transportadores começaram há três semanas com reivindicações por aumentos salariais, combustível de qualidade e estabilização econômica. 

"Tenho fé que os bloqueios serão levantados assim que este corredor humanitário for estabelecido (...). Acreditamos que as reivindicações (sociais) desses setores são válidas, e é por isso que o diálogo é o melhor caminho a seguir", disse Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, à emissora de televisão Unitel.

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bur-gta/mis/dga/aa

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