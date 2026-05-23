Bruno Fernandes é eleito o melhor jogador da temporada na Inglaterra
O meio-campista português Bruno Fernandes, do Manchester United, foi eleito o melhor jogador da temporada na Inglaterra.
Bruno igualou o recorde de mais assistências em uma edição do Campeonato Inglês, com 20, marca até agora detida por Thierry Henry e Kevin De Bruyne.
O jogador também marcou oito gols na competição pelo United, ajudando a equipe do técnico Michael Carrick, terceira colocada na tabela, a se classificar para a próxima Liga dos Campeões.
O português de 31 anos é o primeiro jogador do Manchester United a ganhar o prêmio desde o sérvio Nemanja Vidic na temporada 2010-2011.
Ele superou David Raya, Gabriel Magalhães e Declan Rice, do Arsenal; Erling Haaland e Antoine Semenyo, do Manchester United; Igor Thiago, do Brentford; e Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest.
Capitão dos 'Red Devils', Bruno Fernandes já havia vencido nesta temporada o prêmio Jogador do Ano, concedido pela Associação de Escritores de Futebol.
Nico O'Reilly, do Manchester City, recebeu o prêmio de jogador jovem da temporada, depois de se consolidar como titular na lateral-esquerda e também atuar no meio-campo, com cinco gols marcados e três assistências.
O'Reilly, de 21 anos, marcou os dois gols da vitória dos 'Citizens' sobre o Arsenal na final da Copa da Liga Inglesa, em março, e também foi titular na final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea.
Rayan Cherki, do City; Mateus Fernandes, do West Ham; Lewis Hall, do Newcastle; Michael Kayode, do Brentford; Kobbie Mainoo, do United; e Alex Scott e Eli Junior Kroupi, del Bournemouth, foram os outros indicados a este prêmio.
