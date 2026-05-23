Mette Frederiksen é nomeada para tentar formar novo governo na Dinamarca
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A primeira-ministra em fim de mandato da Dinamarca, Mette Frederiksen, foi nomeada pelo rei neste sábado (23) para liderar as negociações para a formação de um novo governo, após duas rodadas de negociações anteriores terem fracassado na sequência das eleições parlamentares de 24 de março.
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Um dia antes, o líder do partido liberal Venstre, Troels Lund Poulsen, anunciou que não havia conseguido formar um governo de direita.
"Os partidos que representam a maioria no Folketing [Parlamento] recomendaram a nomeação da primeira-ministra Mette Frederiksen para liderar as negociações com vistas à formação de um governo", afirmou a Casa Real em comunicado.
A primeira rodada de negociações já havia sido liderada por Frederiksen, que foi substituída em 8 de maio por Troels Lund Poulsen.
O rei Frederik X pediu a Frederiksen que explorasse a possibilidade de formar uma coligação que incluísse, entre outros, o Partido Popular Socialista e o Venstre, segundo a Casa Real.
As negociações para formar uma coligação governamental, que já duram 59 dias, nunca foram tão longas na história do país, segundo a imprensa dinamarquesa.
"Começaremos amanhã", disse Frederiksen a jornalistas após se reunir com o rei, segundo o veículo DR.
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