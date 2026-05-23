Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Epidemia de ebola deixa 10 países africanos sob ameaça, alerta agência de saúde

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/05/2026 11:39

compartilhe

SIGA

Dez países africanos, além da República Democrática do Congo (RDC), correm o risco de serem afetados pelo vírus ebola, alertou neste sábado (23) a Agência de Saúde da União Africana (África CDC). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Temos dez países em risco" de serem afetados, disse o presidente da África CDC, Jean Kaseya, durante uma coletiva de imprensa. 

Esses países são Sudão do Sul, Ruanda, Quênia, Tanzânia, Etiópia, Congo, Burundi, Angola, República Centro-Africana e Zâmbia, explicou. 

Há quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas na RDC, um país com cerca de 100 milhões de habitantes onde a epidemia "se espalha rapidamente", alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na sexta-feira. 

Esta epidemia, a 17ª a afetar a RDC, "é a segunda maior que temos conhecimento no mundo", afirmou Kaseya. 

O ebola causa uma febre hemorrágica mortal, mas o vírus, que provocou mais de 15.000 mortes na África nos últimos 50 anos, é menos contagioso que a covid-19 ou o sarampo. 

Na ausência de uma vacina e de um tratamento aprovado para a cepa Bundibugyo do vírus, responsável pelo surto atual, as medidas para tentar conter sua disseminação baseiam-se principalmente em medidas de barreira e na detecção rápida de casos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dyg/am/ahg/pb/aa

Tópicos relacionados:

ebola epidemia etiopia rdcongo saude uganda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay