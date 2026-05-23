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França proíbe entrada do ministro da Segurança israelense, Ben Gvir

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Repórter
23/05/2026 11:04

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A França anunciou, neste sábado (23), que proibiu a entrada do ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, no país, devido a um vídeo em que ele zomba de ativistas de uma flotilha humanitária com destino a Gaza, que foram detidos por soldados israelenses.

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"A partir de hoje, Itamar Ben Gvir está proibido de entrar em território francês", anunciou o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, na rede X. 

Essa decisão foi tomada devido às "suas ações repreensíveis contra cidadãos franceses e europeus" que faziam parte da flotilha humanitária. 

Ele acrescentou que, juntamente com a Itália, a França também pede sanções da União Europeia contra o ministro israelense de extrema direita. 

A Espanha também pediu à UE que sancione Ben Gvir, enquanto o Reino Unido convocou o diplomata israelense de mais alto escalão no país após o incidente. 

A proibição francesa ocorre após a indignação global provocada pela divulgação, na quarta-feira, de um vídeo em que Gvir mostra os maus-tratos infligidos aos ativistas estrangeiros da flotilha. 

Os ativistas haviam sido detidos por Israel em águas internacionais e aguardavam deportação no porto de Ashdod. 

O vídeo mostrava Gvir insultando os detidos enquanto agitava uma bandeira israelense.

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cl/rmb-ekf/gil/ahg/pb/aa

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