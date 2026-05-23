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Apesar da guerra, peregrinação a Meca atrai mais estrangeiros do que em 2025

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Repórter
23/05/2026 09:28

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Apesar das preocupações com a guerra em torno do Irã, mais de 1,5 milhão de fiéis muçulmanos chegaram à Arábia Saudita vindos do exterior para participar da peregrinação anual do hajj, segundo um funcionário local, número que já supera o do ano passado. 

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"O número total de visitantes agora é de 1.518.153", disse Saleh al-Murabba, comandante da polícia de fronteira responsável pelo hajj, em uma coletiva de imprensa na noite de sexta-feira. 

Espera-se que esse número aumente até o início da peregrinação na segunda-feira. 

Em 2025, Meca atraiu 1.673.320 peregrinos, dos quais 1.506.576 vieram do exterior. 

A peregrinação deste ano ocorre em meio a temores de um ressurgimento do conflito regional que começou em 28 de fevereiro com a ofensiva israelense-americana contra o Irã. 

O Irã respondeu a essa ofensiva com uma campanha de retaliação contra bases americanas na região e instalações petrolíferas pertencentes a monarquias vizinhas do Golfo, incluindo a Arábia Saudita. 

As hostilidades prejudicaram gravemente o turismo em todos esses países e aumentaram os custos das viagens.

Após semanas de fechamento do espaço aéreo e cancelamento de voos, as principais companhias aéreas dos Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein recuperaram em grande parte sua capacidade operacional. 

A peregrinação do hajj, que ocorre ao longo de vários dias em Meca e arredores, consiste em uma série de rituais e é um dos cinco pilares do islã. Todo muçulmano que tiver condições deve realizá-la pelo menos uma vez na vida.

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ht-ds/san/avl/dbh/aa

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