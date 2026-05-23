Milhares recebem ordem de evacuação por vazamento de tanque químico na Califórnia
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Dezenas de milhares de pessoas receberam ordens de evacuação na Califórnia na sexta-feira (22), após um vazamento de gás tóxico de um enorme tanque de produtos químicos que poderia explodir em uma área densamente povoada.
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O tanque contém 26.000 litros de metacrilato de metila, um líquido inflamável e volátil usado na fabricação de plástico.
"Há literalmente apenas duas opções", disse o chefe do Corpo de Bombeiros, Craig Covey, responsável pela operação.
"Ou o tanque se rompe e derrama um total de 6.000 a 7.000 galões de produtos químicos extremamente perigosos em um estacionamento na área, ou o tanque entra em uma reação térmica em cadeia e explode, o que também afetaria tanques próximos que contêm combustível ou produtos químicos", explicou.
"Estamos organizando essas evacuações para nos prepararmos para essas duas opções: se o tanque romper ou se explodir", acrescentou.
A emergência ocorre em Garden Grove, no condado de Orange, a sudeste de Los Angeles.
O chefe de polícia de Garden Grove, Amir El-Farra, afirmou que cerca de 40.000 pessoas receberam ordens de evacuação, mas dezenas de milhares se recusam a deixar suas casas.
A autoridade de saúde do condado, Regina Chinshio Kwong, enfatizou a necessidade de uma grande zona de exclusão ao redor do tanque.
"Se houver uma explosão e vapor, estarão seguros desde que estejam fora da zona de evacuação designada", disse ela.
Até o momento, não há relatos de feridos e não há indícios imediatos da causa do vazamento, que foi relatado inicialmente na quinta-feira.
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