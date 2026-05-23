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Rubio convida primeiro-ministro da Índia para a Casa Branca

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Repórter
23/05/2026 08:22

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O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, convidou o primeiro-ministro Narendra Modi para visitar a Casa Branca em um "futuro próximo", afirmou neste sábado o embaixador americano na Índia, Sergio Gor. 

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"O secretário Marco Rubio estendeu um convite, em nome do presidente Donald Trump, para que o primeiro-ministro Modi visite a Casa Branca em um futuro próximo!", disse Gor em uma publicação nas redes sociais, após Rubio ter se reunido com Modi em Nova Délhi durante sua primeira visita à Índia.

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sct/abh/mtp/aa

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