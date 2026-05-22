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Uruguai registra primeira morte por eutanásia

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AFP
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Repórter
22/05/2026 21:42

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Uma paciente oncológica se tornou nesta sexta-feira (22) o primeiro caso de morte por eutanásia no Uruguai, país que aprovou no ano passado uma lei pioneira na América Latina, confirmou à AFP uma fonte do Colégio Médico.

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O Uruguai tornou-se, em outubro de 2025, o primeiro país da região a legalizar a morte assistida sob certas condições. Colômbia e Equador descriminalizaram a morte assistida, mas por meio de decisões judiciais.

O primeiro caso de eutanásia no Uruguai "ocorreu hoje" (sexta-feira), confirmou à AFP uma fonte do Colégio Médico do Uruguai.

O meio local Telenoche 4 informou, citando fontes da área da saúde, que foi realizado o primeiro procedimento de eutanásia no país, solicitado por uma mulher de 69 anos que enfrentava um câncer em estágio terminal.

O primeiro caso ocorre um mês depois de entrarem em vigor a regulamentação e o protocolo sanitário previstos na lei, aprovada pelo Parlamento no ano passado.

Para Federico Preve, um dos deputados da esquerda governista que impulsionou a norma, trata-se de "um dia simbólico muito importante para o país".

"Essa pessoa pôde decidir morrer com tranquilidade, pôde decidir falecer segundo suas próprias convicções", disse o deputado a jornalistas.

O Uruguai faz parte de um pequeno grupo de países que legalizaram a morte assistida, que inclui Espanha e Países Baixos.

A lei uruguaia exige que o paciente seja maior de idade, cidadão ou residente e esteja psicologicamente apto, em estágio terminal de uma patologia incurável que provoque sofrimentos insuportáveis, com grave deterioração da qualidade de vida.

Segundo o protocolo, é o paciente quem deve solicitar o procedimento a um médico, que tem até três dias para se manifestar. Um segundo médico, clínico geral ou especialista, dá sua opinião.

Se ambos entenderem que os requisitos são cumpridos, o procedimento continua. Caso contrário, uma junta médica avalia o caso e toma a decisão final.

O procedimento é realizado por meio de medicamentos especificados no protocolo, e o paciente pode reverter sua decisão a qualquer momento do processo, sem precisar dar explicações.

País laico e acostumado a abrir caminho para a região na hora de legislar direitos, o Uruguai acrescentou assim uma nova norma liberal a outras como a regulamentação do mercado de cannabis, o casamento igualitário e o aborto.

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gfe/mel/am

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