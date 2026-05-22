'Efeito João Fonseca' aumenta popularidade do tênis entre jovens brasileiros

Com a raquete na mão, Henry entra na quadra. Ele treina todos os dias tendo o brasileiro João Fonseca, que está prestes a competir em Roland Garros, como sua "inspiração".

"Cada vez mais jovens" como Henry Takahashi, de 13 anos, sonham em se tornar tenistas profissionais na terra do futebol, diz à AFP o treinador deles, Juninho Nascimento.

O técnico conta que há um "boom" Fonseca, marcado por um aumento acentuado no número de inscritos em torneios infantis e juvenis.

Hoje, por exemplo, não tem vaga. Há uma lista de espera", acrescenta na Academia da Federação Paulista de Tênis, em São Bernardo do Campo, a 20 km de São Paulo.

João Fonseca, de 19 anos e atual 30º colocado no ranking mundial, disputará a chave principal de Roland Garros, o principal torneio anual em quadras de saibro, pela segunda vez e a competição tem início no domingo, em Paris. O jovem brasileiro fará sua estreia nesse mesmo dia, enfrentando o francês Luka Pavlovic (atual 240º do ranking).

Com seu estilo de jogo agressivo, uma direita potente e muito carisma, o jovem tenista carioca despontou como a grande esperança do tênis brasileiro.

E, além disso, recolocou o país no mapa da elite do tênis masculino.

Em 2025, ao conquistar seus primeiros títulos do circuito da ATP em Buenos Aires e na Basileia, na Suíça, ele se tornou apenas o quinto brasileiro na história do ranking a figurar entre os 25 melhores do mundo. Chegou a alcançar a 24ª posição.

João Fonseca passou a integrar um seleto grupo ao lado de Gustavo Kuerten, o único número 1 do mundo na história do país, além de Thomaz Bellucci, Fernando Meligeni e Thomaz Koch.

Já fazia muito tempo. Guga se aposentou em 2008, Meligeni em 2003 e Koch em 1985.

"Gosto como ele se comporta dentro da quadra, as batidas... Tudo", diz timidamente Henry, que está estudando para obter o diploma do ensino médio online, em meio à sua agenda lotada de treinos.

- "O crescimento é uma loucura" -

Entre 2024 e 2025, houve um aumento de 34% no número de inscritos no Campeonato Nacional Infantil e Juvenil (de 12 a 18 anos) e na Copa das Federações, um torneio de elite para jovens promessas, no qual João Fonseca já competiu.

E na região metropolitana de São Paulo, onde Henry treina, o crescimento é exponencial.

Lá, o número de inscritos nos torneios infantis e juvenis da federação regional quadruplicou entre 2022 e 2025, chegando a um total de mais de 7.000.

"É uma loucura. Eu brinco com todo mundo: O João Fonseca ganha um jogo e na tarde aumenta o número de filiados", diz à AFP o presidente da federação, Danilo Gaino.

Fonseca atrai um público jovem, "uma tendência que observamos em outras áreas, como a música ou o cinema, quando brasileiros concorrem a prêmios internacionais", analisa Thiago Freitas, diretor de operações no Brasil da divisão esportiva da agência Roc Nation.

"Se você reparar na garotada aqui, você vai ver que a grande maioria usa esse bigodinho e a barbichinha, tudo copiando o João", comenta Nascimento sobre seus alunos.

Muitos usam seu modelo de raquete.

- Se ele fez... -

Ao ingressar no circuito profissional, Luis 'Guto' Miguel desponta como um dos jovens tenistas mais promissores do Brasil.

Segundo colocado no ranking juvenil da Federação Internacional de Tênis, o jogador de 17 anos acredita que João Fonseca "traça um caminho" a ser seguido.

"É um caminho duro, mas se você leva em consideração a entrega dele em quadra, as jogadas que ele faz, a atitude dele, não é que encurta nosso caminho, mas ajuda a gente a aprender mais rápido e estar ali nos 'tops'", diz 'Guto' Miguel à AFP após competir no Latin American Open, em São Paulo. Em fevereiro, ele já havia recebido um convite para jogar a chave principal do Rio Open.

Em São Bernardo do Campo, Bruno Rodrigues encerra uma sessão de treino ao lado de outros jovens jogadores promissores, como Igor Gimenez e Rafael Finetto.

Ver "um jogador tão jovem" como João Fonseca conquistar títulos é um estímulo: "Se ele fez isso, a gente consegue se inspirar nele e conseguir talvez um dia também fazer".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

erc/app/raa/cl/aam/am