Megafoguete Starship, da SpaceX, amerissa no oceano Índico
compartilheSIGA
A última versão da Starship, o gigantesco foguete da SpaceX, caiu nesta sexta-feira (22), como previsto, no oceano Índico, durante um voo de teste crucial para a empresa de Elon Musk, que prepara sua abertura de capital na Bolsa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O voo, que durou cerca de 65 minutos, não esteve livre de contratempos, mas os funcionários da SpaceX comemoraram quando o foguete amerissou no oceano, marcando o fim do décimo segundo voo da Starship.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
mdo/ksb/ad/vel/am