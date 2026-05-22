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Negociações sobre não proliferação de armas nucleares fracassam na ONU

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Repórter
22/05/2026 20:42

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Os países signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) não chegaram a um acordo sobre um texto que reafirmaria os objetivos de desarmamento e não proliferação de arsenais, após quatro semanas de negociações.

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"Apesar de todos os nossos esforços, entendo que a conferência não está em condições de chegar a um acordo sobre seu trabalho substancial", declarou o vietnamita Do Hung Viet, presidente da conferência. Ele descartou submeter a consideração o texto, que passou por várias revisões.

A conferência tinha como objetivo analisar o acordo histórico em vigor desde 1970, um pilar da não proliferação de armas nucleares.

Antes do fracasso do encontro, especialistas enfatizaram que, mesmo na ausência de um acordo pela terceira vez consecutiva, o tratado continuaria existindo. Mas alertaram para a deterioração da legitimidade e da confiança, o que poderia levar alguns Estados não nucleares a questionar se a não proliferação é a melhor solução para a sua segurança.

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abd/pno/vel/mel/lb/am

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