Anfitrião Canadá e Suíça têm uma oportunidade de ouro no Grupo B da Copa do Mundo

O Canadá, impulsionado pelo apoio de sua torcida local, e a Suíça, entram como favoritos no Grupo B da Copa do Mundo da América do Norte, um grupo no qual não enfrentarão nenhuma grande potência nem um ex-campeão.

A Bósnia e Herzegovina, que tomou a vaga na repescagem da Itália, e o Catar, anfitrião do último Mundial, completam o que é, ao menos na teoria, o grupo menos empolgante do torneio.

CANADÁ

. Participações: 2. Melhor resultado: fase de grupos (1986 e 2022). Ranking da Fifa: 30º

Treinador: Jesse Marsch (EUA)

Marsch esperava comandar a seleção de sua terra natal, os Estados Unidos, coanfitriões do torneio ao lado de Canadá e México, nesta Copa do Mundo. O ex-técnico do Leipzig e do Leeds United era o favorito absoluto para suceder Gregg Berhalter após o Mundial do Catar em 2022, cargo para o qual Berhalter, surpreendentemente, acabou sendo reconduzido. Os planos de Marsch envolvem não apenas conquistar os primeiros pontos da história do Canadá em uma Copa do Mundo, mas também conduzir a equipe à fase de mata-mata.

Jogador de destaque: Alphonso Davies

O jogador de maior projeção entre as três nações anfitriãs, Davies representa tanto a maior esperança do Canadá quanto sua maior preocupação. O explosivo lateral do Bayern de Munique pode não estar apto a tempo para a estreia da equipe, em 12 de junho, contra a Bósnia e Herzegovina, em Toronto, devido a uma lesão muscular sofrida no início deste mês. Davies, de 25 anos, fez apenas cerca de vinte jogos nesta temporada após uma grave lesão anterior no joelho. No entanto, sua presença é vital para o Canadá, seleção da qual ele continua sendo o único a marcar um gol em uma Copa do Mundo.

SUÍÇA

. Participações: 12. Melhor resultado: quartas de final (1934, 1938 e 1954). Ranking da Fifa: 19ª

Técnico: Murat Yakin (SUI)

À frente da seleção desde 2021, Yakin almeja ver a Suíça voltar a causar impacto em uma Copa do Mundo. Há duas décadas, a equipe tem se classificado para os Mundiais com uma precisão de relógio, mas nunca conseguiu avançar além das oitavas de final. O ex-zagueiro da seleção conduziu a Suíça a uma campanha de destaque na Euro 2024, na qual eliminaram a Itália antes de serem superados pela Inglaterra nos pênaltis, nas quartas de final.

Jogador de destaque: Granit Xhaka

Em sua quarta participação consecutiva em Copas do Mundo, Xhaka desponta como a referência indiscutível da Suíça, após a aposentadoria de Xherdan Shaqiri da seleção. O meio-campista de 33 anos está prestes a ampliar ainda mais seu recorde nacional de 144 jogos com a camisa da Suíça. O ex-motor de equipes como Arsenal e Bayer Leverkusen atua pelo inglês Sunderland há um ano.

BÓSNIA E HERZEGOVINA

. Participações: 1. Melhor resultado: Fase de grupos (2014). Ranking da Fifa: 65ª

Técnico: Sergej Barbarez (BIH)

Como jogador, Barbarez disputou 47 partidas pela seleção de seu país e passou quase toda a sua carreira na Bundesliga, atuando por clubes como Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Também um ávido jogador de pôquer, Barbarez assumiu o comando da equipe em 2024 e em março executou uma jogada de mestre contra a Itália na repescagem, tirando a 'Azzurra' de uma terceira Copa do Mundo consecutiva.

Jogador de destaque: Edin Dzeko

Aos 40 anos, o ex-atacante do Manchester City e da Inter de Milão retorna como o ícone bósnio para aquela que será a segunda participação do país em um Mundial. O atual atacante do Schalke 04, maior artilheiro da história da seleção nacional, com 73 gols, marcou na vitória por 3 a 1 sobre o Irã, na Copa do Mundo do Brasil de 2014, anotando assim o primeiro gol da Bósnia em uma Copa do Mundo.

CATAR

. Participações: 1. Melhor resultado: fase de grupos (2022). Ranking da Fifa: 55º

Técnico: Julen Lopetegui (ESP)

O ex-goleiro fará sua estreia em Copas do Mundo após ter sido demitido da seleção da Espanha poucos dias antes da partida de abertura do Mundial da Rússia, em 2018, por ter anunciado sua futura transferência para o Real Madrid. Depois de conquistar a Liga Europa com o Sevilla em 2020, Lopetegui assumiu o comando do Catar em maio de 2025 e conduziu a equipe à sua primeira classificação para uma Copa do Mundo por mérito esportivo.

Jogador de destaque: Akram Afif

Eleito o Melhor Jogador da Ásia em 2024, Afif é o principal expoente de um elenco formado, em grande parte, por atletas da liga nacional. O atacante do Al-Sadd SC voltará a liderar sua equipe após ter sido titular nas três derrotas do Catar, disputadas diante de sua torcida, na Copa do Mundo de 2022.

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