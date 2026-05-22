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Wall Street sobe em meio a expectativa de acordo no Oriente Médio

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AFP
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Repórter
22/05/2026 19:21

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Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira (22), em meio à expectativa de um avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã. As ações de tecnologia também impulsionaram os principais índices.

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Pelo segundo dia consecutivo, o Dow Jones fechou em um recorde histórico, de 50.579,70 pontos (+0,58%). Já o Nasdaq subiu 0,19% e o S&P 500 teve alta de 0,37%.

"O mercado parece se basear na ideia de que, embora a situação que envolve o Irã pareça precária, os dois lados negociam e vão acabar chegando a um acordo de paz", disse à AFP Patrick O'Hare, do Briefing.com.

"Os atores do mercado se preocupam mais em ficar de fora caso um acordo seja fechado no fim de semana do que em ficar expostos caso uma intervenção militar aconteça, por exemplo", explicou O'Hare.

A pausa também será mais longa do que o habitual, já que o mercado não abrirá na próxima segunda-feira, devido ao Memorial Day, feriado que lembra os soldados americanos mortos em combate.

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tmc/ni/bow/jm/mr/ad/lb/am

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