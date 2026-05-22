Ignacio Buse e Tommy Paul vão se enfrentar na final do ATP 500 de Hamburgo

O tenista peruano Ignacio Buse, 57º colocado no ranking mundial, e o americano Tommy Paul, 26º, venceram suas partidas de semifinal nesta sexta-feira (22) e vão se enfrentar no sábado pelo título do torneio ATP 500 em Hamburgo, na Alemanha.

Buse conquistou o direito de disputar sua primeira decisão no circuito profissional ao derrotar o americano Aleksandar Kovacevic (94º do ranking) em sua semifinal, com parciais de 6-1 e 6-4.

Conforme destacado pela ATP, ele será o primeiro tenista peruano a chegar a uma final desde que Luis Horna alcançou esse feito em Viña del Mar, no Chile, em 2007.

Por sua vez, Paul reagiu para superar um tenista do top 10, o australiano Alex de Minaur (9º do ranking), a quem derrotou de virada por 2-6, 6-3 e 6-3.

O torneio de Hamburgo será encerrado pouco antes do início do principal evento do ano no saibro, Roland Garros, que terá início em Paris no domingo.

Na capital francesa, Buse vai enfrentar um adversário difícil na primeira rodada: o russo Andrey Rublev (13º do ranking). Já Paul iniciará sua campanha contra o australiano Rinji Hijikata (102º do ranking).

--- Torneio ATP 500 de Hamburgo:

- Simples masculino - Semifinais:

Ignacio Buse (PER) x Aleksandar Kovacevic (EUA) 6-1, 6-4

Tommy Paul (EUA/N.6) x Alex De Miñaur (AUS/N.3) 2-6, 6-3, 6-3

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