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México e União Europeia assinam atualização de seu acordo comercial

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Repórter
22/05/2026 17:25

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México e União Europeia renovaram nesta sexta-feira (22) seu acordo comercial para reduzir tarifas e diversificar seus intercâmbios comerciais, em meio à política protecionista dos Estados Unidos.

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A modernização do pacto comercial em vigor desde o ano 2000 foi assinada em uma cerimônia liderada pela presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

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