México e União Europeia assinam atualização de seu acordo comercial

México e União Europeia renovaram nesta sexta-feira (22) seu acordo comercial para reduzir tarifas e diversificar seus intercâmbios comerciais, em meio à política protecionista dos Estados Unidos.

A modernização do pacto comercial em vigor desde o ano 2000 foi assinada em uma cerimônia liderada pela presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ai-sem/jla/mel/am