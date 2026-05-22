Polônia recebe primeiros aviões de combate furtivo americanos F-35
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A Polônia, vizinha da Ucrânia e da Rússia, recebeu, nesta sexta-feira (22), os primeiros três aviões de combate furtivo F-35 encomendados dos Estados Unidos, algo inédito no flanco oriental da Otan.
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Os três aviões pousaram no começo da tarde na base militar de Lask, no centro da Polônia, onde ficarão estacionados, observou um jornalista da AFP.
"É um grande dia para a Polônia (...) É um grande momento, que na realidade muda as capacidades operacionais do conjunto do exército polonês", declarou o ministro da Defesa da Polônia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, durante uma breve cerimônia de boas-vindas.
"Os F-35, junto com o armamento adquirido nos últimos meses, mudam o rosto das nossas forças armadas. E não só das nossas forças aéreas", disse antes de sua chegada.
"São os primeiros F-35 no flanco oriental da Otan (...) Isto demonstra até que ponto a Polônia é hoje um parceiro estratégico importante, o melhor aliado dos Estados Unidos na Europa", acrescentou.
A chegada destes aviões coincide com o anúncio surpresa do presidente americano, Donald Trump, sobre o envio de cerca de 5.000 soldados adicionais para a Polônia.
Inicialmente, Washington tinha anunciado o cancelamento do envio previsto de 4.000 militares na Polônia, antes de falar de um adiamento e finalmente confirmar seu envio, embora as condições ainda não tenham sido informadas. A decisão foi recebida com satisfação por Varsóvia.
Como país mais populoso do flanco leste da Otan, a Polônia é membro da aliança que este ano destina o maior percentual de seu Produto Interno Bruto (PIB) para a Defesa, mais de 4,8%, e moderniza seu exército mediante compras bilionárias, principalmente dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.
Em 2020, a Polônia encomendou um total de 32 aviões F-35 fabricados pela Lockheed Martin no valor de US$ 4,6 bilhões (aproximadamente R$ 24 bilhões, na cotação da época), que deveriam ser entregues antes de 2029.
Estes aviões ultramodernos de quinta geração se somarão, entre outros, aos 47 caças americanos General Dynamics F-16 Fighting Falcon e a um pequeno número de Mikoyan MiG-29, herdados da era soviética.
A força aérea polonesa também dispõe de vários aviões de trinamento e combate KAI FA-50, de fabricação sul-coreana.
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