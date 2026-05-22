Real Madrid anuncia saída de David Alaba ao término da temporada

O zagueiro austríaco David Alaba vai deixar o Real Madrid ao final da temporada, coincidindo com o término de seu contrato com o time 'merengue'.

O clube e Alaba "chegaram a um acordo para encerrar sua passagem como jogador" do clube da capital espanhola "ao término da atual temporada", anunciou o Real Madrid em um comunicado nesta sexta-feira (22).

Alaba, de 33 anos, deixa o elenco madridista após cinco temporadas no clube, tendo chegado em 2021 vindo do Bayern de Munique.

Ao longo desses cinco anos, o zagueiro da seleção austríaca conquistou onze títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões, dois títulos do Campeonato Espanhol e duas Supercopas da Espanha.

"David Alaba leva consigo o carinho de todo o madridismo por sua dedicação, seu trabalho árduo e uma imagem icônica de nossa jornada rumo à 'décimo=-quarta', uma imagem que simbolizou a celebração de uma vitória e que agora se tornou parte da história de nosso clube", afirmou o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, citado no comunicado.

O dirigente merengue se referia à famosa imagem do jogador austríaco após a vitória de virada contra o PSG, nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2021–22, torneio que a equipe madridista acabaria conquistando.

Após perder por 1 a 0 em Paris e, em seguida, sair atrás no placar logo no início da partida em Madri, um 'hat-trick' de Karim Benzema impulsionou a virada, classificando o Real Madrid para as quartas de final.

Alaba comemorou a classificação erguendo uma cadeira diante de todo o estádio, uma imagem icônica, lembrada por todos os 'madridista'.

"O Real Madrid será sempre a casa dele", acrescentou o presidente Pérez.

David Alaba, que nos últimos três anos foi prejudicado por lesões, é agora um agente livre, enquanto se prepara para se juntar à seleção da Áustria, da qual continua sendo o capitão para a Copa do Mundo de 2026.

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