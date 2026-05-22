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Filha de Raúl Castro descarta que EUA sequestre seu pai

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Repórter
22/05/2026 13:55

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Mariela Castro, filha do ex-presidente cubano Raúl Castro, descartou nesta sexta-feira (22) que seu pai, de 94 anos, possa ser sequestrado pelos Estados Unidos, após ser indiciado pela Justiça americana. 

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O irmão mais novo do falecido Fidel Castro (1926-2016), inimigo declarado de Washington, foi indiciado na quarta-feira, em Miami, pela morte de quatro americanos na derrubada de dois pequenos aviões de um grupo anticastrista em 1996. Na época, Raúl Castro era ministro da Defesa. 

"Ninguém vai sequestrá-lo, nem a ele nem a ninguém. Estamos preparados para combater o imperialismo", declarou a jornalistas Mariela Castro, na primeira reação de familiar a essa acusação penal. 

Mariela Castro considerou que "esse processo não é viável", porque "viola tudo que é estabelecido legalmente nos Estados Unidos", embora "eles (o governo de Donald Trump) façam tudo o que querem e violem até a Constituição", acrescentou em uma manifestação de apoio ao pai em frente à embaixada americana em Havana. 

O ato contou também com a participação de Alejandro Castro, outro filho de Raúl Castro, um ator-chave das negociações secretas que levaram, em 2015, ao restabelecimento das relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos. 

Também estiveram presentes os netos de Raúl Castro, entre eles Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que parece desempenhar hoje um papel nas difíceis conversas em curso há vários meses com Washington, apesar das fortes tensões bilaterais.

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rd/nn/jc/aa

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