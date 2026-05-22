Trump deseja que novo chefe do Fed seja 'totalmente independente'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (22) que deseja que o novo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, seja completamente independente, pouco antes de Warsh assumir o cargo.

"Quero que Kevin seja totalmente independente. Quero que ele seja independente e simplesmente faça um ótimo trabalho", disse Trump na Casa Branca.

"Não olhe para mim, não olhe para ninguém, apenas faça o seu trabalho", acrescentou.

Trump então indicou que o Fed "perdeu o rumo nos últimos anos".

"Kevin entende que, quando a economia está em alta, isso é bom. Queremos conter a inflação, mas não queremos conter a grandeza", disse Trump.

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