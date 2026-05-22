Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump deseja que novo chefe do Fed seja 'totalmente independente'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/05/2026 13:24

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (22) que deseja que o novo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, seja completamente independente, pouco antes de Warsh assumir o cargo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Quero que Kevin seja totalmente independente. Quero que ele seja independente e simplesmente faça um ótimo trabalho", disse Trump na Casa Branca. 

"Não olhe para mim, não olhe para ninguém, apenas faça o seu trabalho", acrescentou. 

Trump então indicou que o Fed "perdeu o rumo nos últimos anos". 

"Kevin entende que, quando a economia está em alta, isso é bom. Queremos conter a inflação, mas não queremos conter a grandeza", disse Trump.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/mr/aa

Tópicos relacionados:

economia eua juros politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay