Chefe do exército paquistanês viaja a Teerã para negociações entre Irã e EUA

O chefe do exército paquistanês, Asim Munir, seguirá nesta sexta-feira (22) para Teerã, informaram à AFP fontes de segurança no Paquistão, país mediador nas negociações para pôr fim à guerra entre Irã e Estados Unidos.

Durante sua visita oficial, anunciada na quinta-feira (21) pela mídia iraniana, o chefe militar "terá reuniões com dirigentes iranianos", afirmaram estas fontes.

Desde a entrada em vigor de uma frágil trégua em 8 de abril, após mais de um mês de conflito, foi realizada apenas uma rodada de negociações, sem resultados, em 11 de abril em Islamabad.

Desde então, as conversas continuam de forma discreta, e, na quinta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou esperar que esta visita de Munir permita "fazer as coisas avançarem", após a visita, no início da semana, do ministro do Interior paquistanês Mohsin Naqvi.

Este último levou consigo a mais recente proposta americana, que o governo iraniano disse estar examinando, embora tenha reiterado suas exigências: a liberação dos bens iranianos congelados no exterior e o fim do bloqueio americano dos portos iranianos.

Apesar destes esforços diplomáticos, as declarações bélicas continuam de ambas as partes.

O Irã reiterou que nunca cederá à "intimidação", enquanto o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica ameaça expandir a guerra "muito além da região" em caso de um novo ataque americano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/lga/ib/san/cm/mab/ahg/rm/jc