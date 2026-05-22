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México questiona acusação dos EUA contra Raúl Castro

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Repórter
22/05/2026 13:11

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A presidente do México criticou, nesta sexta-feira (22), o indiciamento do líder cubano Raúl Castro pelos Estados Unidos, em meio a uma escalada da pressão da Casa Branca sobre a ilha comunista.

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Castro foi indiciado na quarta-feira pela morte de cidadãos americanos em 1996. Cuba classificou a acusação como uma "ação política". 

"Há historicamente uma visão intervencionista por parte dos Estados Unidos, não é de agora", afirmou. "É uma visão de que podem influenciar outros países. Nós não concordamos com essa visão no caso de Cuba", declarou Claudia Sheinbaum, após esclarecer que não busca "brigar" com Washington. 

O caso contra Castro, de 94 anos e presidente entre 2008 e 2018, centra-se na derrubada de dois aviões de um grupo anticastrista durante uma operação contra o governo de Havana. Quatro americanos morreram. 

O México é um dos últimos apoiadores políticos de Cuba, mergulhada em uma grave crise marcada pela falta de combustível, eletricidade, alimentos e outros produtos básicos.

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sem/jt/lb/jc/aa

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