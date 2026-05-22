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UE toma medidas para sancionar Irã pelo bloqueio do Estreito de Ormuz

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Repórter
22/05/2026 12:11

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A União Europeia avançou, nesta sexta-feira (22), em medidas para impor sanções contra "pessoas" ou "entidades" no Irã que bloqueiam o Estreito de Ormuz, informou o bloco.

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Esta passagem estratégica, por onde costumam transitar cerca de 20% dos hidrocarbonetos do mundo, está bloqueada desde o fim de fevereiro pelo Irã, em represália contra a guerra desencadeada por Israel e pelos Estados Unidos.

"As ações do Irã contra os navios que transitam pelo Estreito de Ormuz são contrárias ao direito internacional", destacou Bruxelas em um comunicado.

A UE já conta com vários regimes de sanções em vigor contra o Irã. Na sexta-feira, o bloco decidiu ampliar seu alcance, a fim de incluir "as pessoas e entidades implicadas nas ações do Irã que ameaçam a liberdade de navegação no Oriente Médio".

Entre as possíveis sanções estão proibições a viagens para os países-membros da União Europeia ou de transitar pelo bloco e o congelamento de ativos, entre outras.

As empresas e os cidadãos europeus também seriam proibidos de fazer negócios com qualquer pessoa que conste nesta lista.

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cjc/jca/aor/pb/mab/mvv/yr

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